POL-LB: Ludwigsburg: Leichtverletzte nach Verkehrsunfall; Unfallflucht in der Fasanenstraße; Abbruchhaus stürzt ein und beschädigt weitere Gebäude; Verkehrsunfall auf der B27 mit Unfallflucht

Ludwigsburg: Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am Sonntag ereignete sich gegen 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall in Ludwigsburg im Einmündungsbereich der Stuttgarter Straße und dem Karlsplatz / der Leonberger Straße. Ein 47-jähriger Ford-Lenker befuhr dabei die Stuttgarter Straße in Richtung Kornwestheim. Im Fahrzeug befanden sich noch vier weitere Personen. Zeitgleich befuhr eine 39-jährige Citroen-Fahrerin die Stuttgarter Straße und wollte nach links in den Karlsplatz abbiegen. Mutmaßlich weil der 47-Jährige das Rot der Ampel missachtete stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die 39-Jährige musste leichtverletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro. Der Ford-Lenker hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand zudem vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln, weswegen bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können.

Ludwigsburg: Unfallflucht in der Fasanenstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag zwischen 14.00 Uhr und 18.20 Uhr einen Honda Odyssey. Dieser war in der Fasanenstraße in Ludwigsburg am Straßenrand geparkt. Auf Grund des Schadens dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein Fahrrad handeln. Der Sachschaden am Honda beläuft sich auf circa 1.200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

Ludwigsburg: Abbruchhaus stürzt ein und beschädigt weitere Gebäude

Am Samstag gegen 6.30 Uhr stürzte in der Leonberger Straße in Ludwigsburg der Rest eines Abbruchhauses samt Gerüst ein. Dabei wurden weitere angrenzende Gebäude durch herabstürzende Trümmerteile beschädigt, sodass diese evakuiert werden mussten. Die Gebäude wurden von einem Statiker noch am Samstag überprüft und als akut einsturzgefährdet eingestuft. Weiterhin wurde der Zugang zu einem bewohnten Gebäude teilweise verschüttet, sodass auch dieses Gebäude nicht mehr zugänglich ist. Letztlich mussten 24 Personen ihre Wohnungen verlassen. Teilweise wurden diese in nahegelegenen Hotels untergebracht. Es gab keine Verletzten. Ein kleiner Bagger wurde unter dem Gebäude begraben. Der Grund für den Einsturz wird derzeit noch untersucht. Mutmaßlich könnten Baggerarbeiten vom Vortag hierzu geführt haben. Beim Einsatz waren neben dem Polizeirevier Ludwigsburg auch Einsatzkräfte der Feuerwehr, der 1. OB Herr Seigfried sowie weitere Mitarbeiter der Stadt Ludwigsburg beteiligt.

Ludwigsburg: Verkehrsunfall auf der B27 mit Unfallflucht

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ereignete sich am Sonntag gegen 17.00 Uhr auf der Bundesstraße 27. Eine 45-jährige Mercedes-Benz-Lenkerin befuhr die B 27 von Ludwigsburg in Richtung Bietigheim-Bissingen. Auf Höhe der Bundesautobahn 8, Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord, wechselte sie vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei konnte sie einen lauten Knall wahrnehmen und folgte dem vermeintlichen Unfallbeteiligten. Es stellte sich heraus, dass auf Grund des Schadens, wohl ein anderes Fahrzeug unfallbeteiligt war. Dieses war jedoch nicht mehr an der Unfallstelle. Bei dem Pkw dürfte es sich um eine schwarze Mercedes-Benz A-Klasse handeln. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

