Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Bäckerei

Worms (ots)

In der Nacht vom 19. auf den 20.02.2020 brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in Worms-Ibersheim ein. Sie hebelten die Haupteingangstür der Filiale auf und machte sich anschließend an einem Schrank in der Verkaufstheke zu schaffen. Dieser wurde gewaltsam aufgerissen und die Tageseinnahmen von mehreren einhundert Euro entwendet. Im gleichen Tatzeitraum ereigneten sich zwei weitere Einbruchsversuche in einen Getränkemarkt in Eich und eine Bäckerei Filiale in Alsheim. Hier versuchten die vermeintlich identischen Täter ebenfalls die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

