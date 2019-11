Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl- Schneller Fahndungserfolg nach Tankstellenüberfall

Beamten der Kriminalpolizei ist mit Unterstützung von Spezialkräften nach einem Tankstellenüberfall am Mittwochabend in der Friedhofstraße in Kehl ein schneller Fahndungserfolg gelungen.

Eine maskierte Person betrat kurz vor 20:30 Uhr ein Tankstellengebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen forderte der Mann unter Vorhalt einer Pistole den Kasseninhalt. Entsprechend der Forderung steckte ein Tankstellenmitarbeiter das Bargeld der Kasse in eine mitgebrachte Tüte des Maskierten. Nach Erhalt des Geldes begab sich der Räuber hinter den Tresen und entnahm aus einem Regal mehrere Packungen Zigaretten. Anschließend flüchtete er durch eine Hintertür und verschwand. Der 36-jährige Tatverdächtige konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen am Donnerstagmittag festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg hat ein Haftrichter Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

