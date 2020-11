Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Vandalen unterwegs

Unbekannte beschädigten am Mittwoch in Heidenheim Straßenlampen.

UlmUlm (ots)

Gegen 19.45 Uhr meldeten Zeugen eine Gruppe junger Personen, die mehrere Lampengläser beschädigten. Am Treppenaufgang der Maria-von-Linden-Halle nahmen die Unbekannten die Gläser ab und warfen sie auf den Boden. Dabei gingen die Lampenabdeckungen zu Bruch. An den Glasscheiben der Gaststätte und an weiteren Wänden brachten die Jugendlichen Zahlen und Buchstaben in weißer Farbe an. Als die Jugendlichen von einem Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach den Unbekannten. Die Polizei Giengen (Telefon 07322 / 96530) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter. Die Jugendlichen sollen zwischen 13 und 15 Jahren alt sein. Der entstandene Sachschaden dürfte knapp 100 Euro betragen.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

