POL-UL: (UL) Ehingen - Unbekannter flüchtet nach Unfall

Rund 1.000 Euro hinterließ am Mittwochmorgen in Ehingen ein Unbekannter.

Zwischen 9.30 Uhr und 10.45 Uhr stellte eine Frau ihren Renault auf einem Parkplatz in der Max-Planck-Straße ab. In dieser Zeit beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug am Heck. Die Polizei aus Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Renault beträgt rund 1.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

