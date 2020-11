Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch übersah eine 19-Jährige einen im Kreisverkehr fahrenden VW.

UlmUlm (ots)

Kurz nach 7 Uhr fuhr die 19-Jährige mit ihrem Opel in der Bahnhofstraße. Sie kam aus Richtung Bahnhof. Sie fuhr in den Kreisverkehr ein ohne anzuhalten. Dabei übersah sie einen 49-Jährigen mit seinem VW. Der fuhr bereits im Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Der VW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Verletzte gab es keine. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Beim Wenden sollte unbedingt an den Schulterblick gedacht werden. Dieser ist wichtig, um den "toten Winkel" des Fahrzeugspiegels zu überprüfen.

