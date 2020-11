Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Radlader kippt um

Mit Verletzungen kam ein Arbeiter an Mittwoch bei Röhrwangen ins Krankenhaus.

Gegen 14 Uhr waren Arbeiter mit Forstbeiten neben der Kreisstraße 7530 beschäftigt. Ein 58-Jähriger rangierte an einem Hang mit einem Radlader. Der geriet jedoch zu sehr in Schieflage und kippte um. Der 58-Jährige verletzte sich dabei. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr befanden sich ebenfalls vor Ort. Die richteten den umgekippten Radlader mit einem Kranwagen wieder auf.

