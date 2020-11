Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geflohener Häftling aus Wolfenbüttel in Hamm gefasst

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Die Freiheit eines 32-jährigen geflohenen Insassen der JVA Wolfenbüttel hielt nicht lange an und endete am Abend in Hamm.

Der Polizei wurde am Montag, 9. November, gegen 23.40 Uhr, ein Randalierer an der Goethestraße / Hohe Straße gemeldet, der stark alkoholisiert herumschrie. Die Beamten stellten bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass er am gleichen Tag einen Krankenhausaufenthalt in Wolfenbüttel nutzte, um zu fliehen.

Nachdem er seinen Rausch im Hammer Polizeigewahrsam ausgeschlafen hat, wird er zurück in die JVA Wolfenbüttel gebracht, wo er seine noch etwa einjährige Freiheitsstrafe verbüßen wird.(hei)

