Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Festnahmen nach Einbruch in Geschäft

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Nach einem Geschäftseinbruch in der Weststraße konnte die Polizei in der Nacht zu Dienstag, gegen 0.30 Uhr, zwei Tatverdächtige (15 und 29 Jahre alt) vorläufig festnehmen. Die Einbrecher schlugen die gläserne Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt in das Ladenlokal. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend in westliche Richtung. Dabei wurden sie durch einen Zeugen beobachtet. Im Rahmen der Fahndung gelang schließlich die Festnahme der beiden Verdächtigen. Die Beamten brachten sie in das Polizeigewahrsam. (ag)

