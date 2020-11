Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunken im 40-Tonner

Hamm-RhynernHamm-Rhynern (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Montag, 9. November, gegen 10.30 Uhr, einen stark alkoholisierten LKW-Fahrer.

Der 59-jährige Soester sollte mit seinem LKW in dem Industrie-Gebiet Rhynern Abwasser abholen. Nicht das Abwasser, sondern der Fahrer fiel mit einem üblen Geruch auf - aus seiner Fahrerkabine war eine deutliche Alkoholfahne wahrzunehmen. Die Zeugen taten das einzig Richtige und alarmierten die Polizei. Der Verdacht der Zeugen bestätigte sich bei einem Atemalkoholtest vor Ort.

Als wäre das nicht schon genug: Es stellte sich heraus, dass der Fahrer in der vergangenen Woche bei der Polizei in Soest ebenfalls betrunken am Steuer seines 40-Tonners aufgefallen ist - den Führerschein hatte er dort bereits abgegeben.

Für eine Blutprobe wurde der Soester auf eine Polizeiwache gebracht. Der LKW wurde durch einen nüchternen Arbeitskollegen abgeholt.(mg)

