Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polizei sucht Zeugen nach Beleidung

PapenburgPapenburg (ots)

Bereits am 31.Oktober wurde am Hümmlinger Weg ein 51-jährigen Radfahrers beleidigt. Er war gegen 14.00 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Gasthauskanal unterwegs, als er aus einem grünen Ford Mondeo von einem Mann angesprochen wurde. Dieser beleidigte und bedrohte den Radfahrer und wollte ihn zum Anhalten nötigen. Anschließend fuhr der Autofahrer davon.

Möglicherweise dürften mehrere Radfahrer den Vorfall mitbekommen haben. Diese hielten sich im Kreuzungsbereich zur Dieckhausstraße auf. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell