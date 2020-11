Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt

Hamm-NordenHamm-Norden (ots)

Ein 24.jähriger Fußgänger wurde am Montag, gegen 21.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Im Einmündungsbereich Westberger Weg wurde der junge Mann beim Überqueren der Fahrbahn von einem abbiegenden Pkw seitlich erfasst. In der Folge stürzte er zu Boden. Der 24-Jährige wird sich in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem schwarzen Pkw soll es sich um einen Kleinwagen mit einem Spoiler am Fahrzeugheck handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell