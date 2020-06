Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Fahrzeug wurde möglicherweise beim Abbiegen beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits in der Zeit vom 07.06., 21.00-08.06.2020, 08.00 Uhr ereignet haben soll.

Dort wurde ein in der Ulmenstraße/Müllerstraße abgestellter Pkw Nissan angefahren. Dieser hatte an der linken Seite und am Außenspiegel links entsprechende Beschädigungen. Die Polizei geht vom Schadensbild (1.500 EURO) aus, dass sich der Unfall beim Abbiegen ereignet haben könnte.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

