POL-ESW: Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Erneut wurde ein Fall von Kennzeichendiebstahl bei der Eschweger Polizei angezeigt, der sich auch im Bereich An den Anlagen von Eschwege zugetragen haben soll.

Bereits zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen wurde hier das vordere Kennzeichen eines weißen Opel Corsa geklaut (s. PM vom 25.02.2021, 14.25 Uhr).

In dem jetzt bekannt gewordenen Fall haben die unbekannten Täter irgendwann zwischen Mittwoch und Donnerstag an einen weißen Ford Fiesta des Deutschen Roten Kreuzes Hand angelegt und auch in dem Fall nur das vordere amtliche Kennzeichen ESW-RK 299 im Wert von 15 Euro geklaut.

Der Ford Fiesta stand zur Tatzeit in Eschwege An den Anlagen im unmittelbaren Nahbereich zu den Gebäuden des DRK Kreisverbandes Eschwege geparkt.

Aufgrund der Tatsache, dass die Tatörtlichkeiten in den beiden angezeigten Fällen nur wenige Meter auseinanderliegen und der Tatzeitraum ebenfalls nahezu identisch ist, kommen für die beiden Fälle die gleichen Täter in Frage.

Hinweise in den Fällen an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

