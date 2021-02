Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: ... zur falschen Zeit am falschen Ort... .

Iserlohn (ots)

Manchmal hilft Fuß vom Gas. Der Verkehrsdienst führte am gestrigen Montag, 01.02.201, gegen 19:25 Uhr, innerorts auf der Karl-Arnold-Straße eine Geschwindigkeitsüberwachung mit dem Radarwagen durch. Dabei wurde ein Fahrzeug in Richtung Innenstadt, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, mit einer Geschwindigkeit von 114 km/h gemessen. Hinzu kam, dass es dunkel war, die Straße regennass und Fußgänger in Höhe des dortigen Supermarktes auch mal die Straße queren. Der Fahrzeugführer suchte den Messwagen auf, um sich nach seiner gefahrenen Geschwindigkeit zu erkundigen. Bei der durchgeführten Personalienfeststellung zeigte sich, dass der 18-jährige Hagener erst seit 5 Monaten einen Führerschein hat. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro und 2 Monate Fahrverbot. Da er seinen Führerschein auf Probe hat, muss er außerdem zur Nachschulung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell