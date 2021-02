Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub auf Tankstelle

Meinerzhagen (ots)

Ein bewaffneter Täter hat am Sonntagabend eine Tankstelle am Mühlhofe in Meinerzhagen überfallen. Gegen 21.45 Uhr betrat der mit einem Mundschutz bekleidete männliche Täter den Verkaufsraum und verlangte eine Schachtel Zigaretten. Als sich die Angestellte mit der Zigarettenschachtel wieder dem Täter zuwandte, forderte dieser unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Er verlangte, dass das Bargeld in eine mitgebrachte blaue Tasche gelegt werde. Die Angestellte legte das Geld in die Tasche und der Täter floh zu Fuß in Richtung Meinerzhagen. Die 51-jährige Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Täterbeschreibung: Täterbeschreibung: Männlich, schätzungsweise 20 bis 35 Jahre alt, extrem schlank, ca. 170 cm groß, dunkle Augen, mit rotem Stoffmundschutz maskiert, Handschuhen, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Hose mit etwas Weiß abgesetzt. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Sachdienliche Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

