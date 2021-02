Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern

Kierspe (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen Mittag, bemerkte ein Geschädigter Hebelmarken an der rückwärtigen Tür seines Hauses am Füllenfeld. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

