Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Nachrodt (ots)

Unbekannte versuchten am Sonntag um 20.13 Uhr in eine leerstehende Wohnung an der Breddestraße einzubrechen. Ein anderer Hausbewohner hörte Geräusche, schaute nach, entdeckte das beschädigte Fenster und rief die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ.

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Nachrodter Straße aufgebrochen. Sie leerten das Geldfach.

Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Telefon 9199-0.

