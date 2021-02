Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch in Gartenhütte

Schalksmühle (ots)

Unbekannte haben in den letzten zwei Wochen versucht, in Rotthausen eine Gartenhütte aufzubrechen. Der Inhaber bemerkte am Samstagmorgen die Einbruchspuren.

