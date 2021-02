Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kundin verhindert Taschendiebstahl

Kierspe/Meinerzhagen (ots)

Eine aufmerksame Kundin verhinderte am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr einen Taschendiebstahl in einem Discounter an der Kölner Straße. Sie beobachtete, wie ein Unbekannter eine Seniorin in ein Gespräch verwickelte. Dabei fingerte er der Handtasche herum, die im Einkaufswagen der Seniorin stand. Als sich die Kundin einmischte, entfernte sich der Mann offenkundig erschrocken. Die Seniorin kontrollierte ihre Handtasche. Es fehlte offenbar nichts. Als sie dem Mann hinterher ging, verließ dieser fluchtartig den Laden und gab draußen auffällige Zeichen. Der Unbekannte trug eine dunkle Jeans, einen dunklen Pullover, eine schwarze Steppweste und eine Wollmütze.

Nur wenige Minuten zuvor hatte eine 55-jährige Kiersperin in einem Discounter Am Bücking in Meinerzhagen weniger Glück. Als sie nach dem Einkaufen auf dem Parkplatz in ihren Wagen stieg, bemerkte sie das Fehlen ihres Handys, das eigentlich in ihrer Jacken-Außentasche gesteckt hatte.

Die Polizei warnt weiterhin vor Taschendieben. Die tummeln sich statt in großstädtischen Einkaufszonen coronabedingt derzeit öfter in Discountern ländlicher Regionen. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper, in Innentaschen von Jacken und Mänteln, getragen werden. Die Täter gehen so professionell war, dass ihre Opfer den Diebstahl fast immer erst bemerken, wenn sie mit leeren Taschen an der Kasse stehen und ihre Ware zahlen wollen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell