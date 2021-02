Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlichen Dieb um Hilfe gebeten

Halver (ots)

Eine 74-jährige Halveranerin wurde am Samstagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Hagener Straße bestohlen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Fällen von Taschendiebstählen bemerkte sie allerdings den Diebstahl.

Gegen 14.15 Uhr wollte sie einen Karton aus einem oberen Regal im Bereich der SB-Kühltheken nehmen. Weil ihr der Karton aus der Hand zu rutschen drohte, bat sie einen direkt neben ihr stehenden Mann, ich zu helfen. Der griff zu - allerdings anders als gedacht. Er legte kurz Hand an den Karton, um ihn der Frau jedoch sofort in die Arme fallen zu lassen. Er murmelte so etwas wie "Entschuldigung" und rannte weg. Sekunden später bemerkte die Frau, dass ihre zuvor verschlossene Handtasche offen stand und das Portemonnaie weg war. Der mutmaßliche Täter ist ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß und wurde auf 25 bis 35 Jahre geschätzt. Er hat eine schlanke Statur, trug eine dunkle Mütze, eine dunkle Jacke und Jeanshose. Außerdem sprach er mit einem ausländischen Akzent.

Die Polizei warnt weiterhin vor Taschendieben. Die tummeln sich statt in großstädtischen Einkaufszonen coronabedingt öfter in Discountern ländlicher Regionen. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper, in Innentaschen von Jacken und Mänteln, getragen werden. Die Täter gehen so professionell war, dass ihre Opfer den Diebstahl fast immer erst bemerken, wenn sie mit leeren Taschen an der Kasse stehen und ihre Ware zahlen wollen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell