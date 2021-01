Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raub unter Jugendlichen - Täter gefasst

Nettetal-Breyell (ots)

Zumindest zwei von vermutlich sechs Täter konnte die Polizei im Rahmen einer Fahndung nach einer räuberischen Erpressung festnehmen.

Eine bisher noch unbekannte junge Frau, die sich Sammy nannte, verabredete sich für den heutigen Tag mit einem 18jähriger aus Kaldenkirchen an der Gesamtschule Breyell an der Von-Waldois-Straße. Am vereinbarten Treffpunkt traf der 18jährige dann gegen 15:15 h auf sechs ihm teilweise bekannte Jugendliche, die ihn dort offensichtlich bereits erwartet hatten. Zwei der jungen Männer schlugen den 18jährigen ins Gesicht und traten ihn. Dabei forderten sie von ihm, Geld heraus zu geben. Der Kaldenkirchener übergab seine Jacke und eine Bauchtasche, danach konnte er flüchten und die Polizei informieren. Die sofort mit mehreren Streifwagen durchgeführte Fahndung führte bereits nach kurzer Zeit zur Festnahme eines 15jährigen aus Breyell, bei dem die Beamten auch ein Teil des Raubgutes fanden. Der 15jährige gab dann auch den entscheidenden Hinweis auf den zweiten Haupttäter, einen 14jährigen aus Kaldenkirchen. Die Polizei übergaben den 15jährige Breyeller an seine Eltern und informierten auch die Eltern des 14jährigen Kaldenkircheners. /mikö (52)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Michael Köhler

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell