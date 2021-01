Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Spritztour eines 15jährigen mit Folgen

Viersen-Süchteln (ots)

Ein 15jähriger `lieh´ sich den Wagen der Mutter und verursachte einen Verkehrsunfall.

Der 15jährige aus Süchteln hatte sich am frühen Nachmittag den VW Golf der Mutter, offensichtlich ohne ihr Wissen, genommen und unternahm mit einem 20jährigen Bekannten aus Viersen eine Spritztour. Gegen 16:17 h wollte er in Süchteln-Hagenbroich von der Grefrather Straße aus nach rechts auf die Kempener Straße in Richtung Oedt abbiegen. Beim Abbiegen kam er zu weit nach links und prallte gegen den Ampelmast im Kreuzungsbereich. Der 15jährige verletzte sich dabei schwer, der 20jährige zum Glück nur leicht./mikö (51)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Michael Köhler

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell