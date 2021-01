Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210115 Grefrath: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Grefrath (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr und Freitag, 13:05 Uhr in ein Mehrfamilienhaus auf der Umstraße einzubrechen. Sie hebelten erfolglos an der Hauseingangstüre. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /JP (49)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Jürgen Pfeiffer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell