Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210115 Viersen: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen (ots)

Während sich ein Bewohner im Obergeschoß eines Einfamilienhauses auf der Straße Robend befand, brachen am Freitag, gegen 15:30 Uhr Unbekannte in das Erdgeschoß des Hauses ein. Sie zerschlugen das Glas der Terrassentüre und schoben diese auf. Als sich der Bewohner nach unten begab waren die Unbekannten bereits verschwunden, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /JP (47)

