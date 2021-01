Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210115 Schwalmtal-Waldniel: Alkoholisierter Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 35jähriger Mann aus Schwalmtal die Renneperstraße in Richtung Dilkrath. Nach eigenen Angaben sei ihm auf seinem Fahrstreifen ein weißer Transporter entgegen gekommen, woraufhin er ausweichen musste und in den Grünstreifen stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Transporter sei ohne anzuhalten weiter in Richtung Waldniel gefahren. Da die aufnehmenden Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch feststellten, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Viersen bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 02162-3770 zu melden./JP (46)

