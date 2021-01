Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Tageswohnungseinbrecher hebeln Tür auf

Nettetal-Lobberich (ots)

Und werden von Haushunden vertrieben Am Donnerstag in der Zeit zwischen 15.30 und 19.15 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Haus auf der Seerosenstraße in Lobberich einzubrechen. Die Unbekannten hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf. Ein Eindringen in das Haus wurde vermutlich durch die Haushunde verhindert. Die Einbrecher hatten augenscheinlich das Haus nicht betreten, es wurde nichts gestohlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (43)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell