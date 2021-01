Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal- Kaldenkirchen: Radfahrer muss nach Kontrolle zur Blutprobe

Nettetal- Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwoch kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 18.00 Uhr auf der Feldstraße in Kaldenkirchen einen Fahrradfahrer, weil dieser ohne Licht unterwegs war. Bei dem Gespräch stellte sich schnell heraus, dass der Radfahrer, ein 38-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz, offenbar gut dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,6 Promille. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (40)

