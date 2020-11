Polizei Hamburg

POL-HH: 201110-2. Vier vorläufige Festnahmen nach Fahrraddiebstählen und Handel mit Betäubungsmitteln in den Hamburger Stadtteilen Tonndorf, Farmsen und Rahlstedt

HamburgHamburg (ots)

Tatzeiten: 09.11.2020, 21:20 Uhr - 10.11.2020, 01:51 Uhr Tatorte: Hamburg-Tonndorf, Schiffbeker Weg; Hamburg-Farmsen, Weissenhof; Hamburg-Rahlstedt, Pogwischrund

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 haben in der vergangenen Nacht gleich mehrere Personen nach unterschiedlichen Taten vorläufig festgenommen. Zunächst zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Tonndorf, dann einen mutmaßlichen BTM-Dealer in Farmsen und anschließend erneut einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Rahlstedt.

Im Bereich des Schiffbeker Weges fielen den Zivilfahndern zwei Männer auf, die sich verdächtig verhielten. Die anschließende Überprüfung der beiden 30- und 32-jährigen Eritreer und der von ihnen mitgeführten Mountainbikes ergab, dass eines der Räder als gestohlen gemeldet worden war. Weil auch die Eigentumsverhältnisse des zweiten Fahrrades ungeklärt waren, wurden beide Mountainbikes sichergestellt. Die Männer wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Etwa eine Stunde später überprüften die Zivilfahnder in der Straße Weissenhof einen BMW Mini. Neben dem 32-jährigen deutschen Fahrer befand sich ein 24-jähriger deutscher Beifahrer im Pkw. Die Kennzeichen des Mini waren zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Der Fahrer verblieb nach Abschluss der verkehrsrechtlichen Maßnahmen auf freiem Fuß. Der Beifahrer hatte diverse Gripbeutel mit Marihuana bei sich und wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Noch in der gleichen Nacht wurde durch eine Zeugin im Pogwischrund eine männliche Person beim mutmaßlichen Versuch, ihr Fahrrad zu stehlen beobachtet. Der Mann ließ jedoch von dem Fahrrad ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. In derselben Straße traf dann ein weiterer Zeuge auf den Mann. Dieser hatte offenbar zwei Fahrräder, unter anderem das Fahrrad des Zeugen, an eine besser beleuchtete Örtlichkeit gestellt und damit begonnen, die Sicherungen zu bearbeiten. Der vom Zeugen gestörte mutmaßliche Dieb ließ auf der Flucht Teile seines Werkzeugs zurück. Die Zivilfahnder konnten den Flüchtigen auf einem offenbar ebenfalls entwendeten Fahrrad in der Schöneberger Straße entdecken und vorläufig festnehmen. Bei dessen Durchsuchung fanden die Fahnder unter anderem weiteres, mutmaßliches Aufbruchswerkzeug. Der 33-jährige Pole wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen in allen Fällen dauern an.

Ri.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Daniel Ritterskamp

Telefon: 040 4286-56208

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell