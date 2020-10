POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Holztransporter umgestürzt

Am Dienstag, d. 27.10.2020, gg. 18.50 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Waldweg in der Nähe der Bundesstraße 242 (Clausthal-Zellerfeld - Bad Grund), oberhalb des "Kraftzwerges" gerufen. Hier war ein mit Stammholz beladener Holztransporter in einer Rechtskurve vom Weg abgekommen und umgekippt. Zugmaschine und Auflieger kippten auf die rechte Seite. Der 35-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung des Lkw ist heute vorgesehen. Erst nach der Bergung können Schäden an Zugmaschine und Auflieger festgestellt werden. /Krz.

