POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Einbruch in Filialgeschäft:

Im Zeitraum vom 24.10.2020, 13:10 Uhr, bis zur Feststellung am Sonntag, den 25.10.2020, 05:45 Uhr, wurde durch bislang unbekannte/n Täter in ein Filialgeschäft der Bäckerei Koch an der Ilsenburger Straße eingebrochen. Der oder die Täter sind auf das Dach des Gebäudekomplexes gestiegen und haben sich, nachdem sie ein Loch in das mit Ziegeln gedeckte Dach gemacht haben, Zugang zu den darunter befindlichen Räumlichkeiten verschafft. Zeugen die Hinweise geben können oder Beobachtungen zum Vorfall gemacht haben, sollten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg melden.

