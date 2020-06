Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Trickdiebe als Handwerker unterwegs; Rethem: Einbruch: Bargeld erbeutet; Walsrode: Autofahrerin fährt trotz akuter körperlicher Mängel weiter

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.06.2020 Nr. 1

18.06 / Trickdiebe als Handwerker unterwegs

Bad Fallingbostel: Trickdiebe, die sich als Handwerker ausgaben, erbeuteten am Donnerstagmittag, gegen 12.45 Uhr am Tietlinger Lönsweg etwa 350 Euro Bargeld. Das 81jährige Opfer ließ die Männer ins Haus, von denen einer die Frau unter einem Vorwand in den Keller lockte. Der zweite Täter durchsuchte in der Zeit die Räume und entwendete das Geld. Beide Täter werden als männlich, schlank, dunkelhaarig, etwa 175 cm groß, circa 35 Jahre alt, mit südeuropäischer Erscheinung beschrieben. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 06162/9720 entgegen.

18.06 / Einbruch: Bargeld erbeutet

Rethem: In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte durch Hebeln an mehreren Türen und Fenstern eines Geschäfts an der Bahnhofstraße in das Gebäude zu gelangen. Als dies misslang, schlugen sie die Scheibe eins der Fenster ein, suchten im Objekt nach Stehlgut und entwendeten mehrere hundert Euro. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

18.06 / Autofahrerin fährt trotz akuter körperlicher Mängel weiter

Walsrode: Die Polizei ermittelt gegen eine 56jährige Pkw-Fahrerin aus dem Heidekreis wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel. Die Frau war am Donnerstag, gegen 14.45 Uhr nach Zeugenaussagen auf der K 129, Cordingen in Richtung Jarlingen etwa zwei Kilometer mehrmals vollständig auf die Gegenspur geraten. In einer Linkskurve fuhr sie schließlich geradeaus gegen einen Leitpfosten, eine Ortstafel und einen Straßenbaum. Zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

