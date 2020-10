Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Samstag, 24.10.2020, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 25.10.2020, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Goslar - Innenstadt, Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstagnachmittag kommt es in der Innenstadt zu einem Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil einer älteren Dame. Zwei weibliche Personen, die beim Tragen des Einkaufs geholfen haben, haben die Gelegenheit genutzt und die Geldbörse aus der Jacke entwendet. Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05321/3390 entgegengenommen.

Goslar - Jürgenohl, Sachbeschädigung an einem PKW

Am Samstagabend kommt es im Bereich der Bromberger Straße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. An dem PKW entsteht Sachschaden.

Goslar - Bahnhof, Schlägerei

Am Samstagabend kommt es am Bahnhof zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen. Eine Person wird zur weiteren Versorgung dem Krankenhaus zugeführt.

Goslar - Innenstadt, Sachbeschädigung

Sonntagmorgen, gegen 04:45 Uhr, kommt es in der Kornstraße zu Sachbeschädigungen, wobei mehrere Scheiben und ein PKW beschädigt worden sind. Den Verursacher hat die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell