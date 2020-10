Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum: Sa., 24.10.2020, 12:00 Uhr bis So., 25.10.2020, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Freitagnachmittag, 23.10.2020 bis zur Mittagszeit des 24.10.2020 wurde von einem am Straßenrand in der Breiten Straße in Bad Harzburg abgestellten weißen Mercedes Sprinter das vordere "GS" Kennzeichenschild entwendet.

PKW durch Lackkratzer in Vienenburg beschädigt

Ein in der Daniel-Schreber-Straße in Vienenburg abgestellter PKW Kia mit Münchener Zulassung wurde am Samstag, 24.10.2020 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Täter ritzte mit einem spitzen Gegenstand in den Fahrzeuglack. Der entstandene Schaden wird mit 1.000 EUR beziffert.

Die Polizei bittet Personen, welche Hinweise zu diesen Taten geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

In den frühen Morgenstunden des 25.10.2020 wurde ein 25-jähriger Mann mit seinem PKW Skoda im Stadtgebiet Bad Harzburg kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde bekannt, dass der junge Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab 1,12 Promille. In der Folge musste sich der 25-Jährige einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

i. A. Carl, POK

