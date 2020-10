Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Freitag, 23.10.2020, 12:00 Uhr, bis Samstag, 24.10.2020, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Goslar - Rammelsberg, Einbruch in ein Wohnhaus

Am Freitag kam es in den Abendstunden, im Bereich Breiter Weg, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05321/3390 entgegengenommen.

Liebenburg - Othfresen, Einbruch in einen PKW

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Straße Sölg zu einem Einbruch in einen PKW. Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05346/946800 entgegengenommen.

Goslar - Innenstadt, Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Petersilienstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus. Mehrere Briefkästen wurden beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05321/3390 entgegengenommen.

