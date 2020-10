Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Tag des Einbruchschutzes am 25. Oktober 2020

Einbruchschutz ist wirksam - auch in Zeiten der Corona-Pandemie.

Die Einbruchzahlen im Landkreis Goslar sind rückläufig, die Gründe hierfür vielfältig. Zum einen sind die derzeit herrschenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie spürbar, viele Menschen arbeiten beispielsweise zu Hause statt am Arbeitsplatz.

Andererseits ist guter Einbruchschutz unerlässlich, um sein Heim zuverlässig vor Kriminellen zu schützen. Hier haben die Maßnahmen der Kriminalprävention der Polizei Goslar ebenfalls nachhaltig zum Rückgang der Fallzahlen beigetragen.

Einbrecher sind weiterhin aktiv, trotz Corona. Daher ist gerade jetzt mit Beginn der dunklen Jahreszeit wirksamer Einbruchschutz die beste Vorsorge vor bösen Überraschungen.

Um sich und Ihr Eigentum zu schützen, können Sie bereits selbst vieles tun: Dazu gehören solide mechanische Sicherungen an Türen und Fenstern, oder durch Zeitschaltuhren gesteuerte Innen- und Außenbeleuchtung. Beachten Sie einfache Verhaltensregeln, indem Sie keinerlei Hinweise auf Ihre Abwesenheit hinterlassen. Weder auf dem Anrufbeantworter, am Briefkasten noch in den sozialen Netzwerken. Auch eine gute und aufmerksame Nachbarschaft spielt eine wertvolle Rolle.

Nehmen Sie das kostenlose Angebot unserer Beratung vor Ort wahr. Unsere Spezialisten der Kriminalprävention kommen zu Ihnen nach Hause, beraten Sie professionell und zeigen Lösungen bei vorhandenen Schwachstellen auf.

Wir wollen, dass Sie sicher leben!

Sie erreichen uns über die Rufnummern (05321) 339-205 oder (05321) 339-0.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie auf der Internetseite des Landeskriminalamtes Niedersachsen und www.k-einbruch.de

