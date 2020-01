Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Büroräume - Täter entwenden Schranktresor

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Braunschweiger Tor 28.01.2020, 16.00 Uhr - 29.01.2020, 07.20 Uhr

Unbekannte sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh in die Büroräume einer Firma in der Straße Braunschweiger Tor eingebrochen. Hierbei entwendeten sie einen kleinen Schranktresor mit einer unbekannten Summe an Bargeld. Der genaue Tatzeitraum lässt sich auf Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr und Mittwochmorgen, 07.20 Uhr eingrenzen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses in die Büroräume ein. Anschließend betraten und durchsuchten sie verschiedene Räume und entwendeten den kleinen Geldschrank. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Möglicherweise haben sich die Täter des Tresores entledigt und der Geldschrank wird irgendwo aufgefunden. In diesem Falle bitten die Beamten darum, den Tresor nicht anzufassen, sondern unverzüglich die Polizei zu alarmieren. Hinweise an die Polizeiwache in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

