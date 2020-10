Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Goslar

Goslar (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Donnerstagvormittag auf, dass an einem Seat Leon diverse Bauartveränderungen vorgenommen worden waren. Der Fahrer und sein Fahrzeug wurden am Domplatz kontrolliert, wo sich bestätigte, dass aufgrund der vorgenommenen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Weiterhin wies der Seat erhebliche technische Mängel auf, wodurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war. Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Das schien den 22-jährigen Mann jedoch nicht sonderlich zu beeindrucken, denn gegen 11.30 Uhr, wurde er mit seinem weiterhin verkehrsunsicheren Seat erneut fahrend angetroffen. Diesmal wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und neben dem bereits eingeleiteten Bußgeldverfahren kommen auf den Unbelehrbaren nun weitere Unannehmlichkeiten zu.

Die Beachtung des "Grünpfeil" der Ampel im Bereich Wallstraße, lag im Fokus der Verkehrssicherheitskontrollen, welche die Polizei Goslar am Donnerstag im Stadtgebiet fortführte. Zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr, missachteten acht Fahrzeugführer*innen diese Verkehrsvorschrift. Zusätzlich wurde in zwei Fällen das Gelblicht der Ampel nicht beachtet, einmal wurde die Ladungssicherung beanstandet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell