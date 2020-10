Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 23.10.20

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen kam es zu zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti. Zum einen an einem Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstr. und zum anderen an der Brücke im Verlauf der Straße " An der Masch ". In beiden Fällen handelt es sich vermutlich um den gleichen, bislang noch unbekannten, Täter. Wer Hinweise zum Täter geben kann setzt sich bitte mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung.

Sachbeschädigung an Pkw

Durch eine 35-jährige Seesenerin wurde angezeigt, dass ihr Pkw VW Multivan, am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr, in der Opferstraße, am hinteren rechten Kotflügel, durch einen unbekannten Täter zerkratzt worden sei. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

