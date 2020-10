Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 25.10.2020

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

In der Zeit vom 21.10.20, ca. 16:00 Uhr bis zum 22.20.20, ca. 07:30 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Fassade des Rathauses der Stadt Seesen, Marktstr. 1, auf einer Fläche von ca. einem halben Quadratmeter mit schwarzer Farbe. Ein Schriftzug (TAG) war nicht erkennbar.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 23.10.20, gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 36jähriger Seesener mit seinem Pkw die Gartenstr. in Rtg. Frankfurter Str. In Höhe der Gartenstr. 39 kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr ein dortiges Blumenbeet und überfuhr ein dort aufgestelltes VZ 286 (Haltverbot) bevor er zum Stehen kam. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein ausgeführter Atemalkoholtest des Unfallverursachers ergab einen Wert von 3,03 Promille AAK. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Geschätzter Sachschaden ca. 3500,- Euro. Eine Strafanzeige wurde gefertigt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Weiterhin kam es im Stadtgebiet Seesen zu 4 weiteren leichten Verkehrsunfällen mit einem Gesamtschaden von ca. 7000,- Euro die im vereinfachten Verfahren zur Verkehrsunfallaufnahme aufgenommen wurden.(Ste.)

