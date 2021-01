Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch war ein 50-jähriger Viersener gegen 11.20 Uhr mit seinem E-Trekkingrad auf der Neuwerker Straße in Richtung Ummerstraße unterwegs. Vor der Kreuzung bremste der Viersener und unterschätzte offenbar die Bremswirkung der Technik. Das Vorderrad des E-Bikes rutschte weg und der 50-Jährige stürzte ohne Fremdeinwirkung. Dabei wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Viersener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. /wg (41)

