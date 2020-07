Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss verursacht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr kam es an der Kreuzung Rohrlachstraße / Schanzstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer habe die Vorfahrt eines 27-jährigen Autofahrers missachtet und so den Verkehrsunfall verursacht. Bei dem Unfallverursacher ergaben sich Hinweise auf einen aktuellen Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC. Dem 21-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

