Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos) Im Bus eingeschlafen 13.02.2002

Moos (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen 17-Jährigen, der angab, in der Nacht zum Donnerstag in Radolfzell den letzten Bus genommen zu haben und kurz darauf in diesem eingeschlafen zu sein. Als er wieder aufwachte, sei er im dunklen Bus alleine gewesen. Aus Panik und einem dringenden Bedürfnis heraus, habe er aus Not eine Scheibe eingeschlagen und sei aus dem Bus geklettert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Jugendlichen 0,6 Promille. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell