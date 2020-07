Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradkontrollen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag hat die Polizei Ludwigshafen Kontrollen mit dem Schwerpunkt Fahrradsicherheit durchgeführt. In der Mittagszeit wurden 24 Fahrradfahrer am Willersinnfreibad ohne Beanstandungen kontrolliert. Auch wurden die Freibadbesucher zum Thema Diebstahlschutz beraten. Am Nachmittag wurde die Benutzung des Fahrradwegs in der Car-Bosch-Straße / Kurze Straße überwacht. Hier mussten die Beamten 11 Fahrradfahrer verwarnen, da sie den Fahrradweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren hatten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell