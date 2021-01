Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Erfolgloser Zigarettenautomatenaufbruch - Hubschrauber im Einsatz

Brüggen-Bracht (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde ein Mitarbeiter einer an der Stiegstraße in Bracht ansässigen Firma gegen 04.00 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Als er der Sache auf den Grund ging, beobachtete er drei unbekannte Personen, die gerade dabei waren, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der Zeuge Verständigte die Polizei. Als die Unbekannten den ersten Streifenwagen bemerkten, flüchteten sie auf ein Firmengelände. Einsatzkräfte umstellten das Gelände. Dieses und auch benachbarte Grundstücke wurden durchsucht. Dabei kamen auch ein Polizeihund und ein Hubschrauber zum Einsatz. Leider konnten die Täter nicht gefunden werden. Wie die Einsatzkräfte später feststellten, hatten die Aufbrecher den Automaten nicht öffnen können. Nach Angaben des Zeugen waren alle drei etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat möglicherweise zur tatrelevanten Zeit in Bracht verdächtige Personen beobachtet? Hinweise an die Kripo bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (42)

