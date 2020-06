Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Beim Abbiegen Pkw übersehen

Ratzeburg (ots)

24. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 23. Juni 2020 / Schwarzenbek

Ein 58 Jahre alter Mann aus Büchen befuhr am Morgen des 23. Juni 2020 mit seinem Mercedes die Industriestraße vom Hans-Koch-Ring kommend in Fahrtrichtung Grabauer Straße. In dem Fahrzeug befand sich zudem ein 9-jähriges Kind auf der Rückbank.

An der Kreuzung Grabauer Straße/Industriestraße hielt er zunächst an, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr auf der Grabauer Straße passieren zu lassen. Dann fuhr er in den Kreuzungbereich hinein, um nach links in Richtung Grabau abzubiegen.

Ein 49 Jahre alter Mann aus Schwarzenbek befuhr mit seinem Hyundai die Grabauer Straße in Fahrtrichtung Grabau. In dem Pkw befand sich die 37-jährige Ehefrau und die beiden Kinder des Schwarzenbekers.

Der 58-Jährige übersah aus noch unbekannten Gründen den vorfahrtsberechtigen Schwarzenbeker und stieß mit diesem zusammen.

Die 37 Jahre alte Ehefrau des Schwarzenbekers verletzte sich leicht. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die anderen Unfallbeteiligten, insbesondere die Kinder, blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

