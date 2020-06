Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrskontrolle - hohe Anzahl an Handyverstößen

Ratzeburg (ots)

23. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 22. Juni 2020 / Geesthacht

Durch das Polizeirevier Geesthacht wurde am gestrigen Abend (22. Juni 2020) in der Zeit von 19:30 bis 21:45 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle in der Berliner Straße in Geesthacht durchgeführt - mit erschreckendem Ergebnis.

Es konnten insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, wobei sich drei der Verstöße im Verwarngeldbereich befanden. Diese Verstöße werden nicht mit einem Punkt geahndet. In den anderen drei Fällen müssen sich die Fahrer in einem Bußgeldverfahren verantworten. Neben einer Geldstrafe und den erlangten Punkt kommt auf zwei Fahrer noch ein Fahrverbot von einem Monat zu.

Besorgniserregend war aus polizeilicher Sicht jedoch die Bilanz, dass 16 Fahrzeugführer während der Fahrt ihr Mobilfunkgerät benutzt hatten. Diese Fahrer müssen sich ebenfalls in einem Bußgeldverfahren verantworten, bei dem ein Punkt und eine Geldbuße von 100 Euro droht.

Insgesamt herrschte während der Kontrolle wenig Verkehr auf der Berliner Straße, sodass schätzungsweise jedes vierte Fahrzeug aufgrund eines Verstoßes von den Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell