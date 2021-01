Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210115 Viersen: Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung

Viersen (ots)

Am Freitag, gegen 17:20 Uhr, versuchten zwei Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Krefelder Straße einzubrechen. Eine Nachbarin beobachtete vom Balkon aus, wie eine Person "Schmiere" stand, während die Andere über den Gartenzaun kletterte und versuchte die Terrassentüre zu öffnen. Als die Frau die Personen ansprach flüchteten diese in einem alten, roten VW Golf. Leider konnte die Zeugin kein Kennzeichen des Fahrzeuges erkennen. Hinweise auf verdächtige Personen oder zu dem roten Golf bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /JP (48)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Jürgen Pfeiffer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell