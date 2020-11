Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Gefährliches Verkehrsmanöver

SasbachSasbach (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr soll es am Dienstagmorgen in der Straße "Am Fuchsgraben" gekommen sein. Ein 61-jähriger Lastkraftwagenfahrer soll dort gegen 10:40 Uhr einen entgegenkommenden Fernfahrer gefährdet haben, indem er ihm auf dessen Fahrbahnseite entgegenfuhr und erst im letzten Moment , kurz vor einem Zusammenstoß, auf seine Spur zurückkehrte. Gegenüber den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch machten die beiden Fahrzeug-Lenker widersprüchliche Angaben und verorteten die Schuld beim jeweils anderen. Wer nun der Verantwortliche für die Gefährdung war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten. Diese nehmen Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/lw

