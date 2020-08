Polizei Bielefeld

POL-BI: Fotos überführen Sprayer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Ein Zeuge fotografierte am Montag, 03.08.2020, an der Feldstraße zwei Sprayer. Polizisten erkannten die Täter anschließend in einer Wohnung.

Ein 33-jähriger Bielefelder beobachtete um 00:15 Uhr an einer Steinmauer in der Feldstraße zwei Graffiti-Schmierer. Er fotografierte die Täter bei der Tat und informierte die Polizei. Die Sprayer verschwanden in die Straße Am Finkenbach. Eine sofortige Suche der Polizisten verlief zunächst negativ.

Gegen 00:35 Uhr identifizierten die Beamten anhand der von dem Zeugen gefertigten Fotos die Täter. Eine Anwohnerin der Straße Am Finkenbach rief aufgrund einer Ruhestörung in der Nachbarschaft die Polizei. In der Wohnung erkannten die Beamten in zwei Gästen des Inhabers die gesuchten Sprayer. Bei einem der beiden 23-jährigen Gütersloher erkannten die Polizisten an seinen Fingern noch Farbanhaftungen. Bei dem Mittäter fanden die Beamten zwei Sprühdosen in der Tasche sowie ein Tütchen Marihuana.

Die Polizeibeamte stellten die aufgefundenen Beweismittel sicher und fertigten Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell